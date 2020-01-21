Чтобы заинтересовать вас использовать Instagram на все 100%, расскажу некоторые инсайты: лайки скроют для постороннего глаза (и уже кое-кому скрыли), но стали разрабатывать новую технологию: палец будет вибрировать, когда вы будете ставить новый и новый лайк. Почувствуйте всю ответственность и найдите новые прелести социальных сетей.

Какие мифы в 2020 всем стоит забыть, а о каких секретах Instagram надо помнить.

Миф №1

Публиковать в Instagram надо в определённое время.

Неправда.

Подтвержденных историй нет. Публикуйте хоть ночью, контент или хороший, или нет. Профиль - или популярный, или нет.

Миф №2

Чтобы быть успешным, публикуй побольше сторис.

Неправда.

Сторис должны быть непременно. Это как показатель того, что "все дома", в профиль можно заходить и все живы. Более 10-ти фрагментов сторис утомляет любого современного человека. Даже более 7-ми. Идеально: 3 динамичных стори, из которых 2 видео, каждый с объяснением, зачем это смотреть, с полезным фантом, иронией. Желателен интерактив и gif. Максимум игры.

Новини Белодед снялась в роскошной фотосесии и очаровала Instagram

Миф №3

Тексты никто не читает.

Неправда.

Тексты дочитывают до конца, если они интригуют, являются полезными, ироничными, удобными к прочтению (разделены на блоки) с увлекающим заглавием. Сторителлинг все еще жив, смело используйте.

А теперь о секретах, которые приведут ваш канал, ваш профиль или профиль компании к победе.

1. Видео. IGTV

Этот канал Instagram особо нежно любит. Видео с форматом на полный экран вашего телефона, удобные потому, что его просто не надо переворачивать. Instagram предпочитает показывать другим ваше IGTV - видео свыше 1 минуты, некоторым популярным аккаунтам позволяет публиковать и часовые видео. Это как смотреть YouTube, не выходя из привычного тепленького Instagram. На это и рассчитано. Instagram развивает видео-площадку, ведь видео в наше время все решает.

2. Модерация/коммуникация/отзывчивость

Приветливое поведение в сетях обязательное условие: не оставлять комментарии и Директ неотвеченными в личных аккаунтах, быстро реагировать на запросы в коммерческих аккаунтах. Побеждает тот, кто внимателен к другим. В профилях компаний важно проработать сценарии ответов с нужной тональностью, душевно благодарить за отметки пользователей.

3. Что сделать, чтобы смотрели сторис

Отношение к обработке и подача визуала в сторис стали такими же важными, как и оформление ленты. Сторис - это не инфо-мусор. Это сжатый обзор вашей жизни. И он должен быть интересным, контент полезным, чтобы подписчики оставались заинтересованными и не пропускали следующих событий. Большая часть людей при просмотре сторис не включает звук и про это следует помнить и соответственно сопровождать текстовым объяснением. Добавляйте максимум видео и интерактива.

Чтобы подписчики смотрели ваши сторис: объясняйте, играйте, обрабатывайте и выбирайте правильную подачу контента.

4. Работа с блогерами (инфлюенсерами)

Расцвет эпохи влияния инфлюенсеров в социальных сетях наблюдается во всех географических широтах, включая и Украину. Используйте этот канал для продвижения ваших идей, бизнеса. Блогеры стали избирательней, даже научились хитрить со статистикой, но тем не менее их влияние осталось. Хорошая стратегия - выбирать много микро-инфлюенсеров, но она не заменит работу с крупными популярными лидерами мнений.

5. Где деньги? Как монетизировать личный профиль, сколько это стоит и сколько можно зарабатывать?

Монетизация напрямую влияет на продажи вашего бизнеса. Через личность собственника или других сотрудников коллектива компании можно влиять на имидж, продажи и другие процессы. Экономьте на рекламе у блогеров, развивайте свои профили.

Реклама - синоним дохода. Если вы инфлюенсер, вам могут предложить что-то рекламировать и заплатят за это. Это уже нормальная практика: платят официально, предлагают не только реснички или дешевые товары, поступают и предложения амбассадорства для крупных и влиятельных брендов.

При хорошо развитом бренде в сетях можно начинать новое дело, продавать с помощью своих же профилей практически все, даже мерч (если вы очень популярны).

Монетизация личного бренда может быть реализована по-разному: книги, публичные выступления - ваша популярность конвертируется в прибыль.

6. Конкурсы/гивы- что это и как использовать

Конкурсы и гивы есть двух видов. Либо вы организовываете их сами, дарите приз, либо вы - спонсор в конкурсе другого человека. В любом случае, это тот инструмент, который значительно увеличивает количество подписчиков. Куйте железо, пока гивы есть. Количество подписчиков - как социальная валюта. Если у вас 500 подписчиков, окей, вы хороши, но мало кто обратит на вас внимание в сетях.

После гивов есть риск того, что часть аудитории отпадет, это правда. Бытует также мнение, что активность значительно понижается сразу после проведения гива. Но реальность такова, что количество подписчиков - это внешний атрибут, как Ролекс или Порше, и они крайне важны в этой сфере.

История про гивы долгая, в Телеграм-канале и в своём Instagram я рассказываю про них более подробно.

7. UGC, SMO - для людей и для бизнеса

Коротко о том, что нужно знать бизнес-профилям. Максимизируйте выработку контента от пользователей, делитесь отмеченным контентом. Также, обязательно размещайте ссылки на ваши сети в удобных местах в оф/онлайне - креативно оформляйте их в виде фотозон и с удобными переходами. Имеет ли смысл идти в Instagram сегодня? Успеете, конкуренция большая, но места хватит всем.

Вот уже несколько лет не затихают разговоры: как скоро эти социальные сети исчерпают свой потенциал и закроются. Обычно такой негатив исходит от тех, кто ленится настраивать там коммуникацию и учиться новым техникам ведения профиля.

Маловероятно, что Facebook (а с ним и Instagram), Google, YouTube потеряют лидирующие позиции. Но точно будут появляться новые сети, которые будут предлагать новые возможности общения и менять алгоритмы работы и блогеров и подписчиков.

Пора идти не только в Instagram. TikTok дышит в спину. Китайская социальная сеть - самый страшный сон CEO Instagram на данный момент.

Идти в TikTok необходимо, чтобы держать себя в курсе относительно новых тенденций. В этой сети вовсе не обязательно уметь использовать все модные нишевые штуки. Важно пробовать функционал и понимать как его можно применять в остальных социальных платформах. В скором времени, Instagram обещает запустить scenes/сцены в качестве ответа новым веяниям. Это дань популярности TikTok - создание абсолютно идентичного функционала для пользователей. Показывать часть свой жизни или жизни компании с помощью возможностей этой сети - правильный подход.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!