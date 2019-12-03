ФБР знайшло шпигунську загрозу в російському додатку для обробки фото

У ФБР заявили, що розглядають кожний додаток, розроблений у Росії, як потенційну "контррозвідувальну загрозу".
Про це повідомив у Twitter сенатор штату Нью-Йорк Чак Шумер, який отримав відповідного листа від бюро. Йдеться зокрема про популярну програму для обробки фотографій FaceApp.
"Попередження, яким варто поділитися з родиною і друзями. Цього року, коли мільйони людей скачували FaceApp, я запитав у ФБР, чи безпечне воно. Ось, ФБР щойно відповіло", – написав Шумер.
ФБР знайшло шпигунську загрозу в російському FaceApp
У відповіді, опублікованій сенатором, йдеться, що відомство вважає FaceApp і будь-який аналогічний продукт, розроблений в Росії, потенційною контррозвідувальною загрозою.
Такого висновку ФБР дійшло, виходячи з типу даних, що збираються додатком, його політики конфіденційності та умов використання, а також правових механізмів, доступних уряду Росії, йдеться у документі.
На думку американських слідчих, російські спецслужби можуть віддалено отримувати доступ до всіх комунікацій і серверів у Мережі без звернення до інтернет-провайдерів.
Зазначається, що в разі виявлення ФБР того факту, що FaceApp користуються чиновники, політики чи партії, буде вжито необхідних заходів.
Нагадаємо, що додаток FaceApp працює на базі нейронних мереж і дозволяє "зістарити" або "омолодити" обличчя на фотографії, "приміряти" різні стилі зачісок або уявити, як би виглядав користувач, якби був іншої статі.
A warning to share with your family & friends:– Chuck Schumer (@SenSchumer) 2 грудня 2019 р.
This year when millions were downloading #FaceApp, I asked the FBI if the app was safe .
Well, the FBI just responded.
And they told me any app or product developed in Russia like FaceApp is a potential counterintelligence threat. pic.twitter.com/ioMzpp2Xi5
Як писав OBOZREVATEL, раніше американська корпорація Apple втрапила у гучний скандал через Україну.
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