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Facebook показала свою версію TikTok: у чому відмінність

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Технології
1,0 т.
Facebook показала свою версію TikTok: у чому відмінність

Facebook запустила аналог TikTok.

Компанія Facebook представила свій аналог популярного додатка TikTok. Новий сервіс для запису коротких відео отримав назву Reels.

Додаток від Facebook дозволяє створювати відео до 15 секунд з фоновою музикою і різними ефектами. Отриманим роликом можна ділитися в соціальних мережах, передає Slash Gear.

Запис відео можна зробити в один дубль або склеїти з декількох частин. Також можна завантажувати окремі ролики з галереї смартфона.

За аналогією з TikTok у Reels є також власна версія сторінки For You – стрічка Explore Feed, де можна буде побачити підписки та публікації популярних акаунтів в Instagram.

Додаток Reels від Facebook

Додаток Reels від Facebook

Творці Reels відзначили, що на відміну від TikTok програма від Facebook прив'язка до масштабної екосистемі компанії, що дозволяє користувачеві ділитися відео в Instagram.

Reels доступний більш ніж в 50 країнах для смартфонів на iOS і Android.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська компанія Microsoft має намір купити TikTok.

Відзначимо, що в США вирішили заборонити TikTok через національу загрозу.

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