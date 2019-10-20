Електронні чотки, що підірвали світ, зламали за 15 хвилин: в чому фокус

Електронні чотки для католиків, які були представлені в Ватикані, виявилися беззахисними для хакерських атак.

Експерт з кібербезпеки влаштував гаджету перевірку. Йому знадобилося всього 15 хвилин, щоб через чотки отримати доступ до пошти власника, дізнатися не тільки його ім'я, стать, адресу, вагу, але і нинішнє місцезнаходження. За 15 хвилин хакер видалив обліковий запис благочестивого прихильника нового гаджета, пише CNET.

Повідомляється, що виробник чоток у результаті виправив недолік.

Електронні молитовні чотки eRosary були представлені у Ватикані 17 жовтня. Пристрій складається з 10 намистин, зроблених з гематиту і чорного агату, а також хреста з вбудованим сенсором. Активувати чотки, що носяться на руці, можна жестом - перехрестившись. Пристрій сумісний зі смартфоном на iOS і Android через додаток "Натисни, щоб помолитися" (Click to Pray). На нього приходять різні молитви відповідно до календаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт з кібербезпеки розповів, як хакери крадуть дані українців.

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