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30 вересня • оновлено в 06:00
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Експерти визначили кращий смартфон 2019 року: топ гаджетів

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Експерти назвали OnePlus 7T кращим смартфоном у 2019 році.

Рейтинг складений американським виданням Business Insider, передає "Лента.ру". Відзначається, що в списку було враховано співвідношення ціни і функціоналу пристроїв.

OnePlus 7T, за оцінкою експертів, має гарний дизайн, відмінною камерою і хорошою автономністю.

Ілюстрація. Смартфони

Ілюстрація. Смартфони

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OnePlus 7T

OnePlus 7T

oneplus-one.com.ua

OnePlus 7T

OnePlus 7T

oneplus-one.com.ua

Другу сходинку посів iPhone 11 від компанії Apple. Цей смартфон має чудовий 6,1-дюймовий екран, потужний процесор, а також продуктивну камеру, йдеться в матеріалі.

iPhone 11

iPhone 11

Apple

На третьому місці опинилася ще одна модель OnePlus – 7 Pro. Телефон відрізняється надшвидкою роботою датчиків відбитків пальців і розпізнавання особи.

Крім того, в десятку найкращих смартфонів року увійшли:

  • Pixel 3a;

  • Pixel 3a XL;

  • OnePlus 6T;

  • Samsung Galaxy S10e;

  • iPhone XR;

  • Samsung Galaxy Note 10 Plus;

  • Samsung Galaxy S10;

  • Galaxy S10 Plus;

  • iPhone 11 Pro;

  • iPhone 11 Pro Max.

Раніше OBOZREVATEL публікував рейтинг шести кращих смартфонів 2019 року.

На виборах президента-2024 українці, ймовірно, будуть голосувати смартфонами.

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Теми
інновації огляд техніки
Теги
Китайські смартфони рейтинг iPhone iPhone 11
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70rus xxx
70rus xxx
Я всегда считал и считаю,что лучший смартфон,это ТАИ-43.
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