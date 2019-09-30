Експерти визначили кращий смартфон 2019 року: топ гаджетів

Експерти назвали OnePlus 7T кращим смартфоном у 2019 році.
Рейтинг складений американським виданням Business Insider, передає "Лента.ру". Відзначається, що в списку було враховано співвідношення ціни і функціоналу пристроїв.
OnePlus 7T, за оцінкою експертів, має гарний дизайн, відмінною камерою і хорошою автономністю.
Ілюстрація. Смартфони
Digital Trends
OnePlus 7T
oneplus-one.com.ua
OnePlus 7T
oneplus-one.com.ua
Другу сходинку посів iPhone 11 від компанії Apple. Цей смартфон має чудовий 6,1-дюймовий екран, потужний процесор, а також продуктивну камеру, йдеться в матеріалі.
iPhone 11
Apple
На третьому місці опинилася ще одна модель OnePlus – 7 Pro. Телефон відрізняється надшвидкою роботою датчиків відбитків пальців і розпізнавання особи.
Крім того, в десятку найкращих смартфонів року увійшли:
Pixel 3a;
Pixel 3a XL;
OnePlus 6T;
Samsung Galaxy S10e;
iPhone XR;
Samsung Galaxy Note 10 Plus;
Samsung Galaxy S10;
Galaxy S10 Plus;
iPhone 11 Pro;
iPhone 11 Pro Max.
Раніше OBOZREVATEL публікував рейтинг шести кращих смартфонів 2019 року.
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