Експерти визначили кращий смартфон 2019 року: топ гаджетів

Експерти назвали OnePlus 7T кращим смартфоном у 2019 році.

Рейтинг складений американським виданням Business Insider, передає "Лента.ру". Відзначається, що в списку було враховано співвідношення ціни і функціоналу пристроїв.

OnePlus 7T, за оцінкою експертів, має гарний дизайн, відмінною камерою і хорошою автономністю.

Ілюстрація. Смартфони Digital Trends

OnePlus 7T oneplus-one.com.ua

OnePlus 7T oneplus-one.com.ua

Другу сходинку посів iPhone 11 від компанії Apple. Цей смартфон має чудовий 6,1-дюймовий екран, потужний процесор, а також продуктивну камеру, йдеться в матеріалі.

iPhone 11 Apple

На третьому місці опинилася ще одна модель OnePlus – 7 Pro. Телефон відрізняється надшвидкою роботою датчиків відбитків пальців і розпізнавання особи.

Крім того, в десятку найкращих смартфонів року увійшли:

Pixel 3a;

Pixel 3a XL;

OnePlus 6T;

Samsung Galaxy S10e;

iPhone XR;

Samsung Galaxy Note 10 Plus;

Samsung Galaxy S10;

Galaxy S10 Plus;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max.

Раніше OBOZREVATEL публікував рейтинг шести кращих смартфонів 2019 року.

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