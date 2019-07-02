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До Землі невблаганно наближаються 4 величезних астероїди: названі дати "зіткнень"

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Фахівці назвали чотири відомих астероїди, які потенційно можуть зіткнутися з Землею.

Зокрема, перший із них – астероїд 1979 XB діаметром 900 метрів – на даний час проходить через Сонячну систему зі швидкістю близько 70 000 км/год і кожну секунду наближається до Землі майже на 30 км. Європейське космічне агентство поставило його на друге місце у "Списку ризиків" серед навколоземних астероїдів, передає RT.

Астероїд Апофіс розміром із чотири футбольні поля, знаходиться на відстані більше 200 мільйонів км, але в 2029 році наблизиться до Землі на 30 тис. км.

Новини
До Землі мчить астероїд розміром із футбольне поле: названа дата "зіткнення"

Зіткнення з астероїдом

Зіткнення з астероїдом

Ілюстрація

Астероїд 2010 RF12, за прогнозами, у разі зіткнення із Землею завдасть дещо менших збитків, ніж метеорит, що впав у Челябінську в 2013 році.

Останній із них – 2000 SG344 – на даний час знаходиться досить далеко, але кожну секунду наближається до Землі на 1,3 км. Він рухається навколо Сонця майже як і Земля, що дозволяє регулярно спостерігати за ним і оцінювати ризик, який він представляє.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Найбільше вчених турбує астероїд Апофіс. Він повернеться в 2029 році.

  • Ще одна версія кінця світу пов'язана з так званою Планетою 9, але раніше з'явилася теорія, що Нібіру, могли сплутати з масивним кільцем сміття з каменів і льоду в Сонячній системі.

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космос
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Кстати ...а почему ВО Львов и не В Львов? Ау..знатоки русского...В ...НА..
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Один в Киев..и три во Львов...желательно
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