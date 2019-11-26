До Землі мчить астероїд "Апофіс": у NASA змінили дати "зіткнення"

У NASA змінили дати зіткнення Землі з гігантським астероїдом Апофіс.

Як повідомляє Daily Star, астрономи підкоригували свої розрахунки. За останніми даними, зіткнення може відбутися 12 квітня 2060 року, 11 квітня 2065 року, 12 квітня 2068 року, 10 жовтня 2068 року, 13 квітня 2076 року, 13 квітня 2077 року, 13 квітня 2078 року, 10 жовтня 2089 року, 13 квітня 2091 року і 14 квітня 2103 року.

Відзначається, що у ці дати астероїд буде наближатися до Землі на дуже близьку відстань і пролітати повз неї зі швидкістю приблизно 21 060 км/год.

До Землі мчить астероїд "Апофіс" Ілюстрація

Нагадаємо, що діаметр Апофіса становить 325 метрів, важить він 280 мільйонів тонн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, існує маленька ймовірність, що астероїд попаде у шестисотметрову небезпечну зону, де гравітаційне поле планети змінить його траєкторію. Тоді під час наступного повернення у 2036-му році "Апофіс" зачепить нашу планету.

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