Як заповідали Стругацькі: футуролог розповів, хто повинен полетіти на Марс

Психологічно незрілі люди не можуть стати учасниками майбутньої місії на Марс. Для початку вони повинні змінитися – ментально і світоглядно.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив футуролог Олексій Толкачов. За його словами, тим, хто жадає тільки самоутвердження над іншими людьми, на Марсі робити нічого. Такі особи насилу уживаються навіть на Землі.

"Головною цінністю майбутнього повинна бути любов. Любов до ближнього. Але вона можлива тільки тоді, коли людина навчиться любити себе. У цьому випадку людина почне розвиватися, почне досягати гармонійного внутрішнього і душевного стану, вона стане щасливий всередині", – пояснив Толкачов.

Футуролог впевнений, що тоді людина стане відкритою до співпраці, до комунікації і до навколишнього світу. А до тих пір, поки людина психологічно незріла і травмована, вона буде продовжувати непотрібні спроби конкурувати з оточуючими.

Марс

"Тому має бути зміна світогляду, про яку говорили ще Стругацькі, про яку писав Єфремов. Людина повинна змінитися ментально. Це повинна бути революція світогляду", – резюмував Толкачов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський міжпланетний зонд InSight, відправлений NASA на Марс, вперше в історії зміг записати звук марсіанського вітру.

Раніше марсохід Curiosity виявив на Червоній планеті окремі молекули метану. На думку NASA, це може свідчити про те, що на Марсі колись існувало життя.

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