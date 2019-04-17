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Топ-5 Telegram-каналів про фінанси

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Поступово все більше людей переходить з соцмереж в месенджери. Telegram явно виділяється на фоні конкурентів за рахунок безлічі різноманітних каналів, які пропонують своїм користувачам практично ті ж функції, що і групи в соцмережах. На які канали в Telegram варто підписатися, якщо цікавитеся фінансами?

Спільно з проектом Розумні фінанси зібрали добірку каналів, які будуть корисні вам. Обирайте, підписуйтесь та читайте!

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Розумні фінанси — дізнайтесь куди втікає більша частина доходів, на чому варто заощадити або куди надійно вкласти. Фінансові лайфхаки для вашого гаманця!

Мінфін — про фінанси та інвестиції. Депозитні ставки, аналітика для інвесторів і актуальний прогноз курсу долара.

Записки економіста — тут ви нарешті зрозумієте економіку. Автор на пальцях пояснює прості економічні поняття та явища, які оточують нас в повсякденному житті.

Finstop — про фінанси від учасника ринку. Оперативно. Міжбанківський валютний ринок та курси готівки. Коротко про фінансові тенденції простою мовою.

PM без проблем — найбільший україномовний канал про менеджмент та роботу з людьми.

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ТОП-10 Telegram-каналів для відпочинку

В Telegram десяток, а то й сотня каналів, які можуть бути корисні тобі, але самостійно ти на них ніколи так і не натрапиш. Саме так був створений Каталог Телеграм України. Знайди канал, який буде цікавий саме ТОБІ. Приєднуйся та обирай найкраще!

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

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