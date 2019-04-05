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ТОП-10 Telegram-каналів для туризму і подорожей

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В Telegram постійно зростає аудиторія. Особливо це помітно під час збоїв у Facebook та Instagram. Такі події призводять до збільшення кількості каналів, які ведуть постійну боротьбу за читачів.

Спільно з проектом @UaList зібрали для вас добірку цікавих джерел, які публікують необхідну та корисну інформацію для подорожувальників - гайди, підбірки локацій, готелів. А також, парочка каналів, які варто почитати, коли вас дістали новини про дебати, аналізи і тощо.

Новини
Топ-10 Telegram каналів для саморозвитку

Незвіданий Київ — канал №1 для кожного мешканця та гостя Києва. Ми знаємо де смачно поснідати, чим зайнятися на кожних вихідних, як з користю провести вечір. Відкрийте для себе Київ у всій красі!

FunTripTo — все про цікаві та бюджетні подорожі. Найповніші гайди містами - як зекономити чи відпочивати безкоштовно, круті інста-локації, готові маршрути від 38€, авіа від 3€.

Погріб — блог на теми з глибин вашої свідомості, у пошуках критичного мислення, руйнуючи шаблони. Словесний блокбастер про життя з маніпуляціями, ілюзією та грошиками.

Апартаменти і вілли для відпочинку — для тих, хто втомився переплачувати за готелі - тут актуальні пропозиції оренди житла для відпочинку у Європі, Азії або Африці від 12€.

restplace.com.ua

restplace.com.ua

Туристичні місця

Фільми і серіали UA — фільми на будь-який смак українською мовою. Не витрачайте час на пошук фільмів, варто дивитись тільки найкраще!

Все Путем — найвигiднiшi авiаквитки, цiкавi локації, мiнi-гiди по мiстах, акції та знижки - тут зiбране все для бюджетних подорожей.

Общєство нудних прєстарєлих мізантропов — канал пабліка Общєство Нудних Прєстарєліх Мізантропов. Мізантропія, сарказм, жарти на злободенні теми і про IT.

Про Мандри — про те, як безкоштовно мандрувати по світу і розвиватись використовуючи свою голову і знання - найкращі міжнародні проекти для молоді тут.

Правила Дорожнього Руху України — для вивчення актуальних Правил Дорожнього Руху України.

Українська Музика - MuzTubeUA — Телеграм музика в MP3 форматі. Cлухайте найпопулярніші українські кліпи Offline без трафіку в будь-який час в будь-якому місці.

В Telegram десяток, а то й сотня каналів, які можуть бути корисні тобі, але самостійно ти на них ніколи так і не натрапиш. Саме так був створений "Каталог Телеграм України", знайди канал, який буде цікавий саме ТОБІ. Приєднуйся та обирай найкраще!

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