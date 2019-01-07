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Для неймовірних селфі: винахід, який став хітом в 2018 році

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У США і країнах ЄС набирає шалену популярність портативний Drone X Pro – новий тип безпілотника, який допоможе зробити "небесне Селфі".

Користувачі вже визнали його найкращим винаходом 2018 року, а в Італії дрон отримав статус вірусного, пише dailygadgetreviews.

Для неймовірних селфі: винахід, який став хітом в 2018 році

dailygadgetreviews.com

Він був розроблений 2 інженерами з США, які люблять безпілотники. Вони помітили, що їх дрони були громіздкими, важкими і їх було важко носити з собою, тому вони розробили цю ультракомпактну модель.

Для неймовірних селфі: винахід, який став хітом в 2018 році

dailygadgetreviews.com

Крім знімків, користувачі роблять короткі ролики, які потім розміщують в таких додатках, як Vine або Instagram.

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Для неймовірних селфі: винахід, який став хітом в 2018 році

dailygadgetreviews.com

Ціна дрона – від 99 доларів в онлайн-магазинах, до 150 доларів в торгових точках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році російських розробників висміяли після того, як перший же дрон "Пошти Росії" врізався в будинок.

Місце
США
Тег
селфі
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