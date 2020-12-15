Вчені створили "антикоронавірусний" брелок: як він працює

У Фінляндії розробили спеціальний брелок, який може відстежувати переміщення людей із таким пристосуванням і попереджати про контакти з інфікованими COVID-19.

Використання такого брелка повністю анонімне, не вимагає наявності смартфона або реєстрації. Про це заявляється на сайті Технологічного дослідного центру VTT, який вже тестує винахід.

Індикатор на пристрої почне блимати, якщо його власник знаходився досить близько до хворого на коронавірус у той час, коли зараження було можливим. Зв'язок між брелоками заснований на використанні бездротової локальної мережі.

Очікується, що особа, яка отримала "тривожний сигнал", піде на самоізоляцію або проведе тестування на COVID-19.

Європейський проєкт Nordic Token почав роботу над пристроєм восени 2020 року. Зараз винахід проходить завершальні етапи та тестується перед масовим виробництвом.

"Ми впевнені, що фізичний пристрій як механізм відстеження значно полегшить завдання як окремим компаніям, так і владі в плані управління ситуацією з тієї простої причини, що він не вимагає від користувача використання смартфона і тому підходить для багатьох особливих груп – дітей і літніх людей, а також для багатьох професій", – зазначили вчені.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Нагадаємо:

На 15 грудня в Україні офіційно підтверджено 909 082 випадки коронавірусної інфекції. З них 8416 – виявлені за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 15 480 осіб (+233 за добу), а 522 868 пацієнтів (+16 150) повністю перемогли хворобу.

За 14 грудня COVID-19 у Києві заразилися 1559 осіб. У Київській області зафіксували 291 нового інфікованого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Іспанії припустили, що підвищений рівень цукру в крові може бути маркером тяжкого перебігу коронавірусної хвороби у пацієнтів, навіть якщо у них немає діабету.

Пацієнти з цукровим діабетом 1 і 2 типу мають втричі більший ризик госпіталізації з COVID-19 і більш важкий перебіг інфекції, тому вони повинні отримати щеплення одними з перших.