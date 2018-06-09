Когда смотришь, что натворили за последние десятилетия с зелёным природным ландшафтом Киева, то мне иногда хочется отряхнуться и посмотреть по сторонам.
Например, на тренд последних лет в архитектуре - башни с озеленённых фасадами! Все гениальное часто возникает на стыке. Как вертикальный лес, например, - на стыке высоких технологий и экологии.
Bosco Verticale, Милан
На фото здания:
- в Милане (Воsco Verticale);
- в Тель-Авиве;
- в Торонто (Toronto Tree Tower),
- в Хайдарабаде (Индия).
Такие проекты очень важны для густонаселенных городов с высоким уровнем загазованности. А архитекторы смогли создать максимально комфортные условия для жизни и работы людей — хорошо освещенные, сухие, теплые, но не очень жаркие помещения, при этом минимизировав использование невосполняемых энергетических ресурсов.
Здание в Тель-Авиве
Погуглил пока только из приведенных фоток только информацию о миланском проекте:
"Милан считается одним из самых загрязненных городов Европы. Для строительства был выбран деловой район Порта-Нуова.
Проект, включающий в себя два здания высотой 76 и 110 метров, был разработан итальянскими архитекторами Boeri Studio (Стефано Боэри. В 2014 году башни получили премию International Highrise Awardот франкфуртского Музея архитектуры, как самые инновационные высотные сооружения, а в 2015 – CTBUH Skyscraper Award, как лучшие небоскребы в Европе.
Toronto Tree Tower
Структура башен – это сложная экосистема, которая самостоятельно генерирует и поддерживает свой микроклимат: фильтрует частицы пыли, защищает от чрезмерного солнечного излучения и акустического загрязнения окружающей среды, поглощает углекислый газ и сохраняет оптимальный уровень влажности внутри помещений. Из общей площади зданий, которая составляет 40, 000 м2, 7, 000 м2 было отведено растениям. Здесь в буквальном смысле обрели дом 900 деревьев (3, 6, 9 метров) и более 20, 000 кустов и травянистых насаждений. Полив осуществляется за счет системы повторного использования воды. Важно также отметить, что озеленение имеет еще одно важное преимущество: снижает потребление электричества.
"Magic Breeze Sky Villas" — в городе Хайдарабад (Индия)
По словам авторов, дизайн Bosco Verticale является ответом на всеобщую урбанизацию и исчезновение природы из нашей жизни. И это только начало. Разработанный Boeri Studio проект под названием "BioMilano" предусматривает создание зеленого пояса вокруг города, включая реставрацию 60 заброшенных ферм на окраине Милана для их дальнейшего заселения."
Здание из бамбука
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