Як повернути пам'ять телефону: чотири швидких способи звільнити місце на гаджеті

Обсяг пам'яті сучасних смартфонів вражає, проте більшість користувачів стикаються з тим, що місце на телефоні постійно закінчується, особливо якщо куплена бюджетна версія гаджета. Є кілька варіантів, як виправити цю неприємну ситуацію.

Системні засоби, що дозволяють діагностувати кількість пам'яті

Один з найпростіших варіантів розібратися, чому в телефоні постійно не вистачає місця, відправитися в налаштування. Слід розшукати пункт "Сховище", в якому максимум інформації про обсяг внутрішньої пам'яті.

Тут відразу можна буде оцінити, який обсяг пам'яті займають відео і фотографії, додатки, інші важкі файли.

Очищення пам'яті з використанням системних засобів

Проаналізувавши, через що в телефоні так швидко закінчується місце, можна позбутися відеороликів і зображень або перенести їх в хмарне сховище, на ПК. У випадку з додатками є два варіанти – цілком видалити непотрібні або ті, що ви рідко використовуєте. Альтернативний варіант – очистити кеш, зайнятий тимчасовими файлами.

Другий спосіб часто виявляється максимально ефективним, тим більше, якщо ви розбираєтеся, у яких саме додатків можна безперешкодно видаляти кеш. Перш за все, це месенджери, галереї зображень, браузери, які зберігають великі обсяги тимчасової інформації. Це історія сторінок, відвіданих в мережі, в месенджерах залишаються переслані відеоролики і зображення, велика кількість незначних на перший погляд даних, які в результаті займають великий обсяг пам'яті.

Для видалення кешу слід відправитися в "Сховище". У категорії "Додатки" відображається, скільки місця відводиться для кожної програми, тут же можна позбутися від непотрібних файлів. Альтернативний спосіб: скористатися "Диспетчером додатків", тут теж відображається вся ця програма.

Аналіз обсягу пам'яті за допомогою додатків

Часто з'ясовується, що великі обсяги пам'яті зайняті файлами, які система не розпізнає. Як правило, це папки, в яких файли можуть бути приховані. Звичайними системними засобами видалити їх не можливо.

У такій ситуації можна скористатися додатком Disk Usage, що дозволяє детально продіагностувати весь обсяг пам'яті. Після завершення сканування додаток продемонструє, які папки займають так багато місця в пам'яті гаджета.

До того ж Disk Usage надає візуальне відображення папок і файлів, які займають багато місця в телефоні. В додаток вбудований пошук, що дозволяє не тільки знайти папку з її назвою, а також відобразити всі каталоги, пов'язані з цим додатком.

Однак цей додаток не годиться для масового видалення файлів.

Очищення пам'яті за допомогою спеціалізованих програм

Для масового очищення пам'яті підходять менеджери файлів. Їх досить багато – Total Commander, PowerGrasp, Google Files Go. Зрозумівши, що займає на смартфоні так багато місця, можна вручну видалити все непотрібне, якщо системні засоби виявляються неефективними.

Класичний приклад – позбавлення від папки .thumbnails. Це прихована папка з фото, в якій знаходяться файли попереднього перегляду відео і зображень. Часто саме ці папки займають дуже багато місця.

Для її видалення потрібно скористатися будь-яким менеджером файлів, через який зайти в папку з фотографіями з камери свого смартфона (в більшості випадків вона називається DCIM). Саме в ній знаходиться папка. thumbnails. Якщо зайти в папку, відзначити в ній всі файли і видалити їх, вдасться звільнити багато місця в пам'яті гаджета, не зашкодивши роботі операційної системи.

Скориставшись одним з цих способів, ви зможете більш функціонально використовувати свій смартфон.

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