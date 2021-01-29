Apple запатентувала нову технологію для iPhone
Компанія Apple запатентувала нову технологію для iPhone. Зміни торкнулися камери смартфона.
Відомство по патентам і товарним знакам США опублікувало патент. Згідно з документом, в тексті описаной модуль камери з фокусною відстанню, що змінєються в діапазоні від 85 до 165 міліметрів.
Модуль камери оснастили двома рухомими світловими елементами, а між ними розмістили систему лінз. Такі лінзи зможуть включати обмежувач діафрагми або елемент, що заломлюється.
Пояснимо, що така система вже відома і називається перископ. В iPhone ця технологія зможе поліпшити баланс між цифровим та розширеним цифровим масштабуванням.
У патенті йдеться, що запропонований об'єктив може використовуватися в планшетах і ноутбуках. Однак коли, Apple впровадить дану технологію в свої пристрої поки невідомо.
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