Компанія Apple запатентувала нову технологію для iPhone. Зміни торкнулися камери смартфона.

Відомство по патентам і товарним знакам США опублікувало патент. Згідно з документом, в тексті описаной модуль камери з фокусною відстанню, що змінєються в діапазоні від 85 до 165 міліметрів.

Модуль камери оснастили двома рухомими світловими елементами, а між ними розмістили систему лінз. Такі лінзи зможуть включати обмежувач діафрагми або елемент, що заломлюється.

Пояснимо, що така система вже відома і називається перископ. В iPhone ця технологія зможе поліпшити баланс між цифровим та розширеним цифровим масштабуванням.

У патенті йдеться, що запропонований об'єктив може використовуватися в планшетах і ноутбуках. Однак коли, Apple впровадить дану технологію в свої пристрої поки невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL: