Apple запатентувала нову технологію для iPhone

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Технології
1,8 т.
Apple запатентувала нову технологію для iPhone

Компанія Apple запатентувала нову технологію для iPhone. Зміни торкнулися камери смартфона.

Відомство по патентам і товарним знакам США опублікувало патент. Згідно з документом, в тексті описаной модуль камери з фокусною відстанню, що змінєються в діапазоні від 85 до 165 міліметрів.

Модуль камери оснастили двома рухомими світловими елементами, а між ними розмістили систему лінз. Такі лінзи зможуть включати обмежувач діафрагми або елемент, що заломлюється.

Патент на камеру

Пояснимо, що така система вже відома і називається перископ. В iPhone ця технологія зможе поліпшити баланс між цифровим та розширеним цифровим масштабуванням.

У патенті йдеться, що запропонований об'єктив може використовуватися в планшетах і ноутбуках. Однак коли, Apple впровадить дану технологію в свої пристрої поки невідомо.

Патент від компанії Apple

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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