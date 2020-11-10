Apple проводить презентацію: усі подробиці про новинки з фото та відео. Онлайн-трансляція

У вівторок, 10 листопада, почалася презентація Apple, де компанія, ймовірно, покаже нові моделі MacBook на власних процесорах ARM.

Темою презентації стала фраза "One more thing" (Ще дещо). Очікується, що "яблучний" ноутбук вперше буде побудовано на базі SoC Apple Silicon, яка може в підсумку отримати назву Apple A14X Bionic.

Попередньо відомо, що Apple покаже MacBook Air і два MacBook Pro, з діагоналлю екрана в 13 і 16 дюймів. При цьому не варто очікувати презентації нових iMac, Mac mini, iMac Pro або ж Mac Pro.

Також у своїй онлайн-презентації Apple може представити нові бездротові навушники AirPods. Ще "яблучники" можуть показати більш професійну версію навушників AirPods Studio.

Крім того, є ймовірність презентації трекінгових маячків AirTag, які призначені для відстеження різних речей та їх пошуку по карті.

Додамо, що презентація ведеться на на офіційному YouTube-каналі Apple.

Як повідомляв OBOZREVATEL: