Apple проведе чергову презентацію: на які новинки чекати
У вівторок, 10 листопада, Apple проведе презентацію, де ймовірно покаже нові MacBook на власних процесорах ARM.Очікується, що ноутбук вперше буде побудований на базі SoC Apple Silicon, яка може в підсумку отримати назву Apple A14X Bionic.
Раніше "яблучна" компанія повідомила, що темою презентації стане фраза "One more thing" (Ще дещо).
За даними різних інсайдерів, сьогодні Apple покаже MacBook Air і два MacBook Pro, з діагоналлю екрана в 13 та 16 дюймів. При цьому продаж останнього може початися тільки через кілька місяців.
Також ймовірно сьогодні покажуть розумні трекінгові маячки AirTag. Такий пристрій дозволить знайти по карті втрачений предмет (наприклад, ключі або гаманець).
Крім того, "яблучники" можуть представити нові накладні навушники AirPods Studio та оновлені версії звичайних AirPods.
Крім цього Apple може оголосити дату повноцінного релізу ОС macOS 11 Big Sur, яка була представлена ще на WWDC і з червня перебуває в бета-тестуванні.
Відзначимо, що презентація Apple почнеться сьогодні, 10 листопада, о 20:00. Відео-онлайн буде доступно на офіційному YouTube-каналі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Компанія Apple представила нову лінійку iPhone 12. Також в компанії озвучили ціни на нові iPhone 12.
Названа проблема бездротової зарядки для iPhone 12.
Експерти підрахували, скільки потрібно працювати, щоб купити найдорожчий iPhone 12 Pro.
З'явилися перші фото з камери iPhone 12.
Розкрито перші деталі секретного пристрою Apple.
Спливли шпигунські фото нового пристрою від Apple.