Apple готується змінити смарт-годинник: з'явилися патенти

Компанія Apple запатентувала нові технології для своїх розумних годинників Apple Watch.

Як говориться в патентній заявці, "яблучники" мають намір розмістити в наручних пристрої Touch ID і камеру, яку поставлять під дисплеєм.

У першому патенті йдеться, що Apple має намір інтегрувати сканер сканера відбитків пальців в бічну кнопку Apple Watch. Аналогічна технологія Touch ID зараз стоїть у iPad Air 4-го покоління.

У другій заявці розповідається про пристрій з "двошаровим дисплеєм". У документі зазначено, що у внутрішній шар екрану розмістять масив пікселів для відображення зображенні. А верхній зовнішній шар буде ставати прозорим в зазначеній області. Така інновація дасть можливість встановити камеру і навіть LED-спалах під поверхнею дисплея Apple Watch.

Нагадаємо, що раніше Apple запатентувала пристрій, що охолоджує iPhone.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися перші чутки про iPhone 13. Також названо терміни виходу нового iPhone в 2021 році.