Apple готує до випуску дешеву версію iPhone 12: названа ціна

Компанія Apple можливо на початку 2021 року випустить більш доступну версію нового iPhone 12, який покажуть вже цієї осені.

Про це йдеться в новому звіті аналітиків компанії Wedbush Securities. Оновлена версія смартфона буде розрахована на роботу виключно в 4G/LTE мережах.

За прогнозом експертів, "дешевий" iPhone 12 вийде в лютому 2021 року. Такий пристрій не отримає підтримку 5G-мереж, тому буде трохи дешевше. Попередньо, ціна за такий iPhone 12 буде близько 800 доларів.

При цьому, які ще будуть відмінності від основної версії такого iPhone 12 аналітики не повідомили.

Нагадаємо, що Apple в 2020 році вперше перенесла щорічну презентацію нових iPhone. Найочікуваніша подія в світі технологій не відбудеться у вересні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися фото, на яких можливо показані чохли для нового iPhone 12.