Антивірус на смартфон: експерти розповіли, як захистити телефон

На смартфони під управління операційної системи iOS (iPhone) і Android бажано встановлювати антивірус.

Експерти відзначили, що антивірус діє як мережа, що захищає навіть самих обережних і просунутих користувачів, передає RG.

Антивіруси перевіряють безпеку Wi-Fi мережі, допомагають захищати фотографії, чистити пошту від спаму, використовувати розширені функції захисту від крадіжки пристрою та інше.

Чи потрібно встановлювати на смартфон антивірус

В основному віруси потрапляють на пристрій через завантажувані додатки. В цьому плані Android більш вразлива ОС. Адже завантажити додатки можна не тільки в офіційному магазині Google Play.

Однією із загроз для телефону є фішинг – вид інтернет-шахрайства, за допомогою якого зловмисники отримують доступ до конфіденційних даних користувачів – логінів і паролям. Аферисти часто масово розсилають електронні листи від імені відомих брендів, а також особистих повідомлень всередині різних сервісів, наприклад, від імені банків або всередині соціальних мереж.

Експерти з безпеки попереджають, що не можна переходити за посиланнями від незнайомих людей в SMS і месенджерах. Ніколи не варто підтверджувати запити на установку сторонніх програм на ваш смартфон. Завантаження додатків потрібно здійснювати тільки з Google Play та App Store.

захист смартфона

До того ж краще захистити свій телефон пінкод з випадковим набором цифр (не день народження або номер паспорта). Тоді зловмисникам буде складніше отримати фізичний доступ до смартфону.

Також сучасні телефони можна захистити за допомогою біометричних механізмів аутентифікації (відбиток пальця, голос, обличчя).

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Android з'явився безсмертний вірус-вбивця.

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