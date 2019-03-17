"Актуально для України": представлено унікальний літаючий автомобіль

Нідерландська компанії PAL-V анонсувала перший у світі літаючий автомобіль-трансформер Liberty Pioneer, який незабаром надійде в продаж.

Як сказано в офіційній заяві виробника, триколісний гіроплан, кузов-фюзеляж якого зроблений із поєднання карбону і авіаційного алюмінію, вміщує двох пасажирів і може трансформуватися з наземного транспортного засобу в літаючий апарат за 10 хвилин.

Чудо-автомобіль має два двигуни: для їзди і польотів. На трасі машина розвиває максимальну швидкість 160 км/ч, в режимі польоту – 180 км/ч.

Liberty Pioneer pal-v.com

При цьому, трасформер повністю адаптований до міських умов і не потребує додаткової інфраструктури. Припаркувати його можна в будь-якому гаражі, а заправитися – на традиційній АЗС,оскільки в якості палива використовується 95-й або 98-й бензин, а також етанол E10.

pal-v.com

pal-v.com

pal-v.com

Для зльоту знадобиться невелика рівна поверхня розмірами 200 на 20 метрів. Для посадки ж достатньо будь-якої рівної ділянки довжиною 30 м.

pal-v.com

pal-v.com

pal-v.com

pal-v.com

pal-v.com

Відзначається, що вартість першого літаючого автомобіля – 300 тисяч доларів, а для його управління власнику потрібні водійські права і ліцензія пілота.

pal-v.com

Як зазначила в Facebook експерт із системного розвитку бізнесу Ірена Брик, характеристики новинки б ідеально підійшли для українських доріг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дубаї презентували "літаючий автомобіль" із сенсорним управлінням.

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