Airbus представив прототип нового "зеленого" літака. Фото, відео

Європейський авіабудівний концерн Airbus представив двометровий прототип моделі пасажирського літака, яка виконана за схемою "змішане крило".

Вона отримала назву Maveric (модель літального апарату для валідації і експериментування в області інноваційного робастного управління). Про це повідомляє N+1 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що особлива конструкція крил і фюзеляжу майбутнього авіалайнера допоможе на 20% знизити витрату палива і вмістити більше пасажирів.

Airbus представив прототип нового "зеленого" літака

Водночас представлена була лише експериментальна модель із дистанційним управлінням. З її допомогою Airbus тестує аеродинаміку і можливості нової конструкції літаків, в якій об'єднані пасажирський салон, крило і паливні відсіки.

Модель літака Maveric airbus.com

За словами представників авіаконцерну, подібна конструкція допоможе знизити витрату палива на 20% порівняно з існуючими вузькофлюзеляжними літаками, дозволить експериментувати з типами двигунів, а також знизити шум на борту.

Зі свого боку комерційна версія літака зі "змішаним крилом" дозволить поліпшити якість обслуговування пасажирів: наприклад, збільшиться простір для ніг і проходи між кріслами.

Модель літака Maveric airbus.com

Примітно, що розробка Maveric почалася в 2017 році, а перші випробування пройшли в червні 2019-го у Франції й продовжаться у другій половині 2020 року.

Модель літака Maveric airbus.com

Однак терміни початку експлуатації авіалайнера зі "змішаним крилом" в Airbus поки не називають. Зараз компанія розробляє кабіну і працює над інтеграцією літака в аеропорти.

Модель літака Maveric airbus.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська корпорація Boeing презентувала найдовший пасажирський літак у світі – далекомагістральний лайнер 777-9X.

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