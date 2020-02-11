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11 лютого • оновлено в 17:33
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Airbus представив прототип нового "зеленого" літака. Фото, відео

1.3т
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Європейський авіабудівний концерн Airbus представив двометровий прототип моделі пасажирського літака, яка виконана за схемою "змішане крило".

Вона отримала назву Maveric (модель літального апарату для валідації і експериментування в області інноваційного робастного управління). Про це повідомляє N+1 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що особлива конструкція крил і фюзеляжу майбутнього авіалайнера допоможе на 20% знизити витрату палива і вмістити більше пасажирів.

Airbus представив прототип нового "зеленого" літака

Airbus представив прототип нового "зеленого" літака

Водночас представлена була лише експериментальна модель із дистанційним управлінням. З її допомогою Airbus тестує аеродинаміку і можливості нової конструкції літаків, в якій об'єднані пасажирський салон, крило і паливні відсіки.

Модель літака Maveric

Модель літака Maveric

airbus.com

За словами представників авіаконцерну, подібна конструкція допоможе знизити витрату палива на 20% порівняно з існуючими вузькофлюзеляжними літаками, дозволить експериментувати з типами двигунів, а також знизити шум на борту.

Зі свого боку комерційна версія літака зі "змішаним крилом" дозволить поліпшити якість обслуговування пасажирів: наприклад, збільшиться простір для ніг і проходи між кріслами.

Модель літака Maveric

Модель літака Maveric

airbus.com

Примітно, що розробка Maveric почалася в 2017 році, а перші випробування пройшли в червні 2019-го у Франції й продовжаться у другій половині 2020 року.

Модель літака Maveric

Модель літака Maveric

airbus.com

Однак терміни початку експлуатації авіалайнера зі "змішаним крилом" в Airbus поки не називають. Зараз компанія розробляє кабіну і працює над інтеграцією літака в аеропорти.

Модель літака Maveric

Модель літака Maveric

airbus.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська корпорація Boeing презентувала найдовший пасажирський літак у світі – далекомагістральний лайнер 777-9X.

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Автор
Діна Баронова
Місце
Франція
Тег
літак
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