3D-принтер врятує світ? Стало відомо про важливий прорив вчених

Щонайменше трьом чвертям загальної кількості коралових рифів загрожує зникнення. Лише 2016 року Великий бар’єрний риф втратив десь 30% свого коралового покриття. Тому вчені придумали, як вирішити проблему — друкувати їх на 3D-принтері.

Про це повідомило видання T henextweb.com. Здебільшого зусилля з порятунку коралових рифів були спрямовані на створення заповідних морських ділянок. Вони охороняються, там заборонене рибальство та інші види діяльності. Наразі 1/3 рифів у світі перебуває під охороною. Однак цей варіант не є ідеальним. Як і пересадка коралів на рифи.

Можливий вихід із ситуації — 3D-друк.

Цей риф складається з ґрат, надрукованих із використанням керамічного матеріалу.

фото Alex Goad, Reef Design Lab

Ідея полягає у тому, щоб ці конструкції використовували також фермерські господарства, які вирощують корали із комерційною метою або проводять реставрацію рифів. Так виникатимуть нові зони там, де рифи або зникли, або їх узагалі не було.

Нещодавно один із найбільших 3D-друкованих коралових рифів розмістили на Мальдівах, використовуючи нову технологію Modular Artificial Reef Structures, або скорочено MARS.

фото Alex Goad, Reef Design Lab

Перевага цих конструкцій: для їхнього розгортання не потрібні крани та баржі. Блоки, з яких вони складаються, можуть доправити на дно кілька дайверів. Кожен блок має порожнисті частини, заповнені морським бетоном та сталевою арматурою. Для довговічності.

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