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15 мільйонів зірок: опубліковане найбільше фото з космосу

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Вчені за допомогою телескопа "Хаббл" зняли третю за величиною видиму у Всесвіті Галактику Трикутника.

Галактика Трикутника, також відома як Мессьє 33 або NGC 598, є однією із найвіддаленіших космічних об'єктів, видимих неозброєним оком, повідомляє Нi-news.

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Отримане зображення виявилося гігантським. Для його створення склеїли воєдино 54 фотографії. У результаті вийшов знімок із дозволом 665 млн пікселів, яке у форматі TIFF важить 1,67 ГБ.

У кадр вмістилася не вся галактика, а тільки ділянка шириною 19 400 світлових років, що містить у собі 10-15 мільйонів зірок. Телескопу не вдалося відобразити всю галактику через її великий розмір — 60 000 світлових років.

За словами вчених, Галактика Мессьє 33 переповнена пилом і газами, із яких нові зірки утворюються із шаленою швидкістю.

Галактика Трикутник

Галактика Трикутник

spacetelescope.org

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що NASA оголосили про історичну подію у космосі.

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