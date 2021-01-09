13 років тому Apple показала перший iPhone: як він виглядав. Фото та відео
9 січня 2007 року в США компанія Apple показала iPhone першого покоління. Смартфон на конференції Macworld Conference & Expo в Сан-Франциско представив сам Стів Джобс.
Представляючи новий пристрій Джобс сказав, що iPhone переверне світ: "Я з нетерпінням чекав цього протягом двох з половиною років. Сьогодні Apple збирається перевинайти телефон". OBOZREVATEL пропонує згадати, яким був перший "яблучний" смартфон.
У порівнянні з нинішніми моделями перший iPhone вже здається мініатюрним пристроєм. Його маса становила всього 135 грам, а розміри: 115,5×61×11,6 мм.
Працював iPhone на базі корейського процесора Samsung S3C6400 ARM 620 MHz, оперативна пам'ять – 128 Мб. На вибір було запропоновано два варіанти з внутрішнім сховищем – 4 Гб, 8 Гб або 16 Гб. За програмне забезпечення відповідала операційна система OS 3.1.3.
Інновацією гаджета став сенсорний екран, який працював без стилуса. Технологія отримала назву Multi Touch. iPhone був оснащений 3,5-дюймової дисплеєм з роздільною здатністю 320 х 480 пікселів.
Основна камера отримала 2-мегапіксельна роздільна здатність, фронтальної камери не було. Вбудований акумулятор дозволяв пропрацювати в режимі очікування більше 10 днів.
На момент виходу iPhone коштував 499 доларів за базову модифікацію. Версія з подвоєним об'ємом постійної пам'яті – 599 доларів.
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