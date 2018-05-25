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Жителі Криму їдуть на фінал Ліги чемпіонів. Але є проблема, - постпред Порошенка

3.5тЧитати новину російською

Футбольні вболівальники з Криму їдуть на фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин.

"Люди, безумовно, їдуть", - повідомив він.

У той же час він додав: "На жаль, у нас є проблеми з логістикою з Криму".

Facebook НСК "Олімпійський"

За його словами, "автомобільні перевезення, що здійснюються з окупованої території, на 90% нелегальні, а можливості залізничного транспорту в цьому напрямку обмежені".

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Таким чином, "кількість бажаючих в один день приїхати до Києва, а потім повернутися, фізично обмежена. Не можна сказати, що всі, хто захочуть прибути, прибудуть. На жаль, це не так. Але люди їдуть. Щодня", - повідомив Бабин.

У цьому контексті він розповів про те, що Представництво президента домагається рішення "Укрзалізниці" про "належне використання станції Вадим, де можна пускати додатковий поїзд до Києва". "Ми доб'ємося цього поїзда", - запевнив постпред президента.

Facebook НСК "Олімпійський"

Нагадаємо, київський НСК "Олімпійський" продовжує активну підготовку до фіналу Ліги чемпіонів, який пройде на головній арені країни в суботу, 26 травня. У боротьбі за трофей зійдуться мадридський "Реал" і "Ліверпуль". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.

Раніше зірка фіналу Ліги чемпіонів Дуа Липа, яка заспіває на церемонії відкриття, влаштувала шикарну фотосесію на НСК "Олімпійський", чим викликала захват у фанатів.

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ліга чемпіонів
Місце
УкраїнаКиїв
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Шевченко Олег
Шевченко Олег
И обязательно на границе каждый из крымчан должен крикнуть "Слава Украине!" :) Без этого не пущать!!!
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Свидурки,почему украинцам сложно приехать в столицу?
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