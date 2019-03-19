"Забути все": Коноплянка розповів про проблеми в "Шальке"

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка зізнався, що зіткнувся з серйозними труднощами в німецькому "Шальке".

За словами нашого футболіста, йому дуже непросто психологічно залишатися без ігрової практики в клубі, проте виклик в "жовто-синю" команду суттєво підняв йому настрій.

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Євген Коноплянка FC Schalke 04

"Гравцю, який не грає в клубі, не хочеться взагалі нічого. Хочеться під ковдру пірнути і забути це все, як страшний сон. Для мене завжди честь приїжджати в збірну. А в такі моменти, коли треба хоч щось змінити в психологічному плані, це найкращий варіант", – сказав Коноплянка в коментарі Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Коноплянка заявив, що засмутився через невиклик до збірної України захисника "Зеніта" Ярослава Ракицького.

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