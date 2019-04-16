Ювентус – Аякс: де дивитися онлайн чвертьфінал Ліги чемпіонів

Туринський "Ювентус" і амстердамський "Аякс" у вівторок, 16 квітня, визначать учасники 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Після виїзної нічиї (1:1) італійська команда прийме сенсаційного суперника на полі стадіону "Ювентус Стедіум". Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Побачити протистояння можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 2". Крім того, пряму трансляцію з Турина проведуть російський мовник "Матч! Футбол 1", білоруський "Білорусь 5. Інтернет" і казахстанський "Казахстан".

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Нагадаємо, в іншому матчі ігрового дня зійдуться каталонська "Барселона" і англійський "Манчестер Юнайтед". Перша гра принесла виїзну перемогу іспанцям – 1:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед матчем між "Ювентусом" і "Аяксом" в Турині в чвертьфінальному протистоянні Ліги чемпіонів були затримані озброєні фанати амстердамської команди.

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