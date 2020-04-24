Ярославський: "Як тільки наша команда менеджерів пішла з "Металіста", він наказав довго жити"

На популярному спортивному телеканалі "Футбол 1" Олександр Ярославський, легендарний експрезидент харківського ФК "Металіст", дав велике відверте інтерв'ю про золоту еру в історії клубу - 2005-2012 роки. Цей відеоматеріал передує серії ретропоказів кращих матчів "жовто-синіх" в рамках спецпроекту #ЗалішайсязФутболом.

Ярославський розповів про своє президентство в ФК "Металіст"

"Зірки дійсно зійшлися тоді в Харкові. Мене знайшов "Металіст", і "Металіст" знайшов нас всіх - Маркевича, Краснікова. Практично вся наша команда менеджерського складу так до останнього дня розвалу "Металіста" і пропрацювала. Як тільки всі вони пішли - "Металіст" і "наказав довго жити", – згадує Ярославський початок свого футбольного шляху.

Як зазначив коментатор телеканалів Футбол 1/2/3 Кирило Круторогов, сходження зірки ФК "Металіст" під керуванням Ярославського дало старт інтенсивному розвитку всього українського футболу.

"З Харкова насправді футбольний бум і пішов, який досяг апогею в Україні після проведення тут Євро-2012. "Металіст" міг розвинутися з команди, яка дебютувала в Єврокубках, до команди, яка була не просто грозою авторитетів в Лізі Європи, але і сама стала таким авторитетом на цьому рівні. Є такий трикутник - президент, вболівальники і головний тренер. У "Металісті" він був об'єднаний, і вболівальники досі згадують ту команду", – переконаний Круторогов.

"Я не міг і уявити, що ми будемо грати на такому рівні. Коли ми з Маркевичем приїхали на базу, мало не щури стрибали по плечах, провалена підлога, ніякої інфраструктури взагалі не було. Тоді ми взялися і почали відбудовувати. Плюс ще Євро -2012 додалося - був у нас веселий час", – згадує Ярославський.

"Але я вам скажу одне: без любові нічого неможливо зробити. Ні" Металіст "побудувати, ні Євро підготувати, ні з пандемією боротися. Тільки любов і відповідальне ставлення ... Не можна відокремити" Металіст "від Харкова, а Харків від" Металіста " - це все зійшлося разом", - підкреслив легендарний президент ФК "Металіст".

Учасники програми багато часу присвятили обговоренню найяскравіших епізодів багатьох поєдинків клубу - Ярославський дуже чітко пам'ятає і детально описує багато з них, ніби дія відбувалася вчора.

"Металіст" завжди грав цікаву гру! Не відірвешся, поки гра не закінчиться!", - відповів він на прохання журналіста виділити найбільш яскравий сезон або матч свого клубу.

Експомічник головного тренера "жовто-синіх" Сергій Ковалець додав, що "ми, футболісти, згадуємо, який з матчів був кращим. Але справжній президент оцінює саме так, як Олександр Владиленович".

Свої емоції від перемог клубу Ярославський порівнює з польотом.

"Я хотів просто стрибнути з трибуни і полетіти. Це неможливо передати! Я вдячний футболу. Це екстаз, це не порівняти ні з чим. Хто мав до футболу відношення - той розуміє, що це таке", - зазначив бізнесмен і розповів історії про те , як хрестив футболістів перед матчем і "ледь не вирвав кермо" у свого автомобіля після невдалого поєдинку.

Ведучий програми Дмитро Шпірко на завершення ефіру сказав, що на "Металіст", якби президентом клубу залишався Ярославський, чекала би доля чемпіона. Колишній головний тренер "жовто-синіх" Мирон Маркевич підтримав його.

"У мене ніяких сумнівів, що "Металіст" насправді був дуже серйозною командою. Я не хочу зараз образити "Шахтар" або "Динамо", але у них не було шансів", – не сумнівається він.

Традиційно футбольні оглядачі запитали Ярославського про можливість повернення в футбол або ймовірності відродити "той" Металіст ". Той обіцяв подумати.

"З "тим "Металістом" буде вельми складно щось зробити. Там юридичні колізії такі, що легко їх подолати не вдасться. Але подивимося, що ми зможемо зробити. Обіцяти нічого не буду. Але обіцяю, що буду думати", - відповів екс-президент футбольного клубу.

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