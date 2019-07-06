Як у Зеленського: легендарному Тайсону зробили несподіваний подарунок в Києві

Відомий американський екс-боксер Майк Тайсон прибув з візитом в Україну, взявши участь в заході "Сніданок з чемпіоном" від Parimatch.

Серед безлічі питань українські журналісти не забули і про нещодавній день народження "Залізного Майка" (30 червня Тайсону виповнилося 53 роки), і легенді боксу був вручений подарунок - українська булава.

Майк Тайсон з подарованої йому булавою

Легендарний американець отримав справжню українську булаву Богдана Хмельницького в натуральну величину, яка є одним із символів України та атрибутом президента країни.

Тайсон був дуже здивований такому, явно не чекаючи привітання і, тим більше, подарунка. Боксер зазначив, що подібного подарунка у нього ще не було, і що йому дуже подобається в Києві.

Майк Тайсон завершив кар'єру в 2005-му, будучи одним з найвідоміших боксерів за всю історію боксу і здобувши понад 100 перемог на ринзі. Зараз легендарний боксер має свій бізнес і знімається в невеликих ролях кіно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час свого візиту в Росію Майк Тайсон публічно назвав українського боксера кращим на планеті.

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