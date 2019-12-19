"Я – патріот України, і це не злочин": Зозуля потужно виступив в Іспанії

Український футболіст "Альбасете" Роман Зозуля, який піддався образам з трибун під час матчу чемпіонату Іспанії, пояснив свою патріотичну позицію.

"Мене звинувачують, що у мене є тату з якоюсь символікою, але у мене їх немає. Хочу все пояснити. Україна була в стані війни, багато людей надавали гуманітарну допомогу, купували машини швидкої допомоги, їжу, одяг, допомагали лікарням. Ми з моєю командою відвідували бійців на фронті, щоб показати нашу підтримку як патріотів. Ми націлені рятувати життя як частина громадянського руху, ми ніколи не купуємо зброю. Я – патріот України, і це не злочин", - цитує Зозулю tribuna.com з посиланням на Marca.

Прокоментував українець і звинувачення, пов'язані з Бандерою.

"Я вдягаю шарф із зображенням Степана Бандери, тому що ми фізично схожі один на одного. Це привернуло мою увагу, більше в цьому немає нічого. Немає сенсу називати мене расистом, адже моїм кращим другом поза роздягальні був Жеремі Бела (темношкірий форвард виступав за "Альбасете" в 2017-2019 роках, зараз грає в "Бірмінгемі"). Для мене всі люди рівні. Можете запитати про мене у гравців" Бетіса" або "Альбасете", я ніколи нікого не зневажав", – підсумував Зозуля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів стосовно екс-нападника збірної України Романа Зозулі.

У МЗС України відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.

Сам Зозуля виступив з різким відповіддю на адресу фанатів мадридців.

Пізніше Роман назвав справжню причину скандалу в Іспанії, згадавши "Донбас".

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