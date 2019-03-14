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WBO поставила ультиматум кращому боксеру Росії

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Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала російського чемпіона світу в напівважкій вазі Сергія Ковальова (33-3-1, 28 КО) провести бій з британцем Ентоні Ярдом (18-0, 17 KO).

Як повідомляє в Twitter авторитетний журналіст The Ring Майк Коппінджер, сторонам дали 30 днів, щоб домовиться про поєдинок.

Сергій Ковальов

Сергій Ковальов

Sportbox

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Раніше з'явилася інформація, що Ковальов запропонував провести бій з Дмитром Біволом.

3 лютого Ковальов переміг колумбійця Елейдера Альвареса (24-1, 12 КО) в бою-реванші за титул чемпіона світу за версією WBO в напівважкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська суперсерія може організувати турнір в напівважкій вазі. Таким чином у нашого боксера Олександра Гвоздика з'явиться можливість зібрати всі пояси. Раніше WBSS в крузервейте вигравав ще один українець Олександр Усик.

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