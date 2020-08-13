Взяли б і всіх вас тут розстріляли, – гравець збірної Білорусі про затримання в Мінську

Провідний гравець збірної Білорусі з міні-футболу Сергій Подалінський розповів про жахливі речі, які відбувалися з ним в ізоляторі після затримання під час протестів у Мінську.

"Ставлення до людей на Окрестина (в ізоляторі – Ред.) схоже на те, як деякі ставляться до комах. Нас поставили на коліна вздовж паркану. Коли хтось говорив, що хоче в туалет, йому відповідали: "Сходиш під себе". Ми простояли на колінах години чотири, вислуховуючи різні приниження. Якщо трохи підвівся або опустився, тебе тут же "поправляли". Деякі бійці говорили: "Взяли б і просто вас всіх прямо тут розстріляли". Ну як так можна до людей ставитися?!" – розповів Подалінський в інтерв'ю виданню Tribuna.

Нагадаємо, що під час протестів був затриманий білоруський боєць змішаних єдиноборств Олексій Кудін і побитий хокеїст команди "Динамо-Молодечно" Ілля Литвинов.

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