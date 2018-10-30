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''Вороги Бандера і Шухевич'' обурили екс-футболіста збірної України

3.9тЧитати матеріал російською

Колишній футболіст збірної України, донецького "Шахтаря" і одеського "Чорноморця", а нині гравець донецького "Олімпіка" Олексій Гай обурений новими назвами вулиць.

Олексій Гай

Олексій Гай

"Якби перейменування покращило життя населення України... Ось одним словом змінили все наше життя, то я був би "за". Я першим би стояв і казав: "Давайте швидше це робити — ми станемо кращими". А за фактом виходить — одна літера, слово, вивіска. під нею нічого немає. І друге — питання ж не в тому, щоб перейменувати, а на що. Виникає дуже багато питань. Вулиці Бандери, Шухевича. Ці люди були ворогами, а зараз вони — герої України", — цитує Гая tribuna.com.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій не вірить, що Росія почала війну на сході України.

Нещодавно фанати донецького "Олімпіка" жорстко відреагували на прихід до клубу Гая, вивісивши банер зі словами "Льоша — сепар".

Особа
Олексій Гай
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Гаврохин Кузьма
Гаврохин Кузьма
Это ты враг Украины, крыса!
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