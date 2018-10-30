''Вороги Бандера і Шухевич'' обурили екс-футболіста збірної України

Колишній футболіст збірної України, донецького "Шахтаря" і одеського "Чорноморця", а нині гравець донецького "Олімпіка" Олексій Гай обурений новими назвами вулиць.

Олексій Гай

"Якби перейменування покращило життя населення України... Ось одним словом змінили все наше життя, то я був би "за". Я першим би стояв і казав: "Давайте швидше це робити — ми станемо кращими". А за фактом виходить — одна літера, слово, вивіска. під нею нічого немає. І друге — питання ж не в тому, щоб перейменувати, а на що. Виникає дуже багато питань. Вулиці Бандери, Шухевича. Ці люди були ворогами, а зараз вони — герої України", — цитує Гая tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій не вірить, що Росія почала війну на сході України.

Нещодавно фанати донецького "Олімпіка" жорстко відреагували на прихід до клубу Гая, вивісивши банер зі словами "Льоша — сепар".