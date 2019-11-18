Рознімала забіяк і любила сцену: що відомо про трагічно загиблу чемпіонку України з боксу

Загибла під колесами потяга 18-річна чемпіонка з боксу Аміна Булах в околиці Києва приїхала до подруги. Як розповів її тренер, у дівчини були складні тренування останніми місяцями, тому вона вирішила відпочити. У школі, де навчалася Аміна, кажуть, що вона не боялася навіть розбороняти забіяк і ще виступала на сцені.

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Взяв тренуватися, коли вона прийшла з батьком

Тренер Аміни Булах Віктор Фесечко до сих пір не може прийти в себе. Він згадує, що в той день знаходився в Дніпрі, коли подзвонила мама Аміни і повідомила що трапилося. "Я спочатку навіть не зрозумів, кажу, "Аня, все буде добре". А потім як обухом по голові - Аміни більше немає", – розповідає тренер.

Аміна Булах була чемпіонкою України Facebook Аміни Булах

Фесечко згадує, як Аміна перший раз прийшла до нього. Хоча це було вісім років тому, але тренер пам'ятає це так, як ніби все сталося вчора. "Прийшла маленька, худенька дівчинка років 10, і каже, що хоче стати боксером. Я тоді дівчат не тренував, для мене це було навіть якось дивно. Відправив її", – розповідає OBOZREVATEL тренер.

Але Аміна була настирливою, прийшла вдруге, потім втретє. Тоді Фесечко відправив її до іншого тренера. Але через місяць Аміна прийшла вже разом з батьком. "Ну, раз так хоче, нехай тренується", – вирішив Фесечко.

Аміна з тренером Віктором Фесечко Facebook Аміни Булах

Звідусіль поверталася з медалями

І дівчинка почала тренуватися. У Аміни був не лише наполегливий характер, а й дуже відповідальний. Вона щоразу приходила на тренування, працювала. Одного разу Фесечку подзвонив його колега з Кривого Рогу. Він організовував змагання і запитав, чи є дівчатка-боксери.

Аміна з тренером VK Аміни Булах

Аміна з усіх змагань приїжджала з медалями VK Аміни Булах

Аміна була дуже напористою і всього добивалася VK Аміни Булах

"Кажу, є одна. А він: давай її до нас на змагання! Поїхала. Потім ще пару раз, потім Батумі, Тбілісі. І з усіх усюд вона поверталася з медалями. Я з нею поїхав уже на Чемпіонат України, перший раз опинився на змаганнях, де виступають дівчатка, для мене це було навіть дико. Це зараз я вже звик. А вона там себе відчувала як вдома, всім "Привіт, привіт, як справи?". Вона дуже товариська була, позитивна", – каже тренер.

Всі чемпіонати, де брала участь Аміна, вона практично завжди вигравала. Чемпіонка України, срібна призерка молодіжного міжнародного турніру в Польщі в 2018 році, бронзова призерка молодіжного чемпіонату Європи в Болгарії у 2019 році.

Аміна з мамою VK Аміни Булах

Могла розштовхати забіяк і припинити бійку

Аміна закінчила гімназію №9 в Кропивницькому Її класний керівник Наталя Леоновец згадує, що Аміна була дуже яскравою і артистичною дівчинкою. "Я пам'ятаю, ми ставили в школі п'єсу" За двома зайцями ", так ось роль Проні Прокопівни виконала Аміна. І виконала її прекрасно", – каже вчителька.

Одного разу після 5 класу в школі відкривали літній табір. Повинна була приїхати перевірка, а в таборі не вистачало рушників. "Я говорю про це Аміні. І вона збігала додому і принесла 20 рушників! Вона забрала все з шафи будинку. Ось вона завжди могла виручити і клас, і команду", – каже Наталя Леоновец.

Аміна нічого не боялася, викладач навіть вважає, що у неї не було почуття самозбереження. Одного разу в школі на перерві побилися хлопчаки. Аміна єдина з усіх, хто розштовхав забіяк і припинив бійку.

Аміна Булах VK Аміни Булах

Мало хто знає, що насправді заняття спортом для Аміни були під питанням, тому що у неї почав падати зір. У таких ситуаціях лікарі радять залишити спорт. Але не для Аміни, вона твердо вирішила продовжити бокс.

"Одного разу на уроці англійської мови у нас був текст про глуху дівчинку, яка хотіла стати музикантом, але все їй говорили, що музика це не для неї. Але наперекір всьому вона вивчилася і стала хорошим музикантом. Тоді я дітям приводила приклад Аміни. Тому що свого часу у неї були проблеми зі здоров'ям, але вона не кинула спорт і стала чемпіонкою ", – говорить класний керівник.

Це фото Аміни її мама прокоментувала: "Вчися, студент" VK Аміни Булах

Звичайно, через збори і змагання івчинка часто пропускала уроки. Але вона поверталася, ставила собі за мету вивчити пропущений матеріал, а потім приходила і все здавала. Вона навіть через поїздку в США на змгання не змогла здати ЗНО в 2018 році.

"Так склалося і тому у вересні ми у неї приймали іспити в школі. Вона прекрасно все здала. Знаєте, бувають учні, які начебто і були в школі, але ти їх не пам'ятаєш. А Аміна собою заповнювала весь простір. Якщо вона їхала, то все це помічали, бо в школі ставало порожньо", – каже Наталя Леоновец.

Усюди ходила в навушниках

Аміна прекрасно розуміла, що бокс боксом, але не все ж життя вона їм буде займатися. Останнім часом Аміна вчилася в Польщі, мріяла зайнятися бізнесом і все в житті домогтися самій. Це була її головна мета.

Аміна Булах VK Аміни Булах

Аміна Булах Instagram Аміни Булах

Останнім часом Аміна часто ходила з навушниками Instagram Аміни Булах

Останні змагання були складними. За словами тренера, з травня по вересень Аміна жила як на казарменому положенні – тренування три рази в день, вранці, вдень і ввечері. "Потім вона попросилася відпочити місяць-півтора, тому що сильно вимоталася. Сказала, поїде до подруги під Київ. Ось там все це і сталося", – зітхає тренер.

Аміна як і всі останнім часом весь час ходила з музикою. Навушники, капюшон, часом навіть тренер не міг до неї додзвонитися, вона не чула.

За повідомленням поліції, 18-річна спортсменка пізно ввечері вийшла з аптеки в селі Тарасівка і попрямувала додому через залізничний переїзд. Вона була в навушниках, тому не почула наближення поїзда Київ-Фастів. Дівчина загинула на місці. Поліція відкрила провадження за ч.1 ст. 115 КК України "нещасний випадок".

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