Відомому спортсмену довелося зробити евтаназію: спортивні підсумки 24 січня

Відомий нідерландський мотогонщик Едвін Стравер помер у себе на батьківщині і 440-кілограмовий силач здивував вибором майбутньої дружини.
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Крім того, "Динамо" прийняло рішення по скандальному нападнику і букмекери змінили котирування на бій Усик – Чісора. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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