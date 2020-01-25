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25 січня • оновлено в 09:56
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Відомому спортсмену довелося зробити евтаназію: спортивні підсумки 24 січня

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Відомий нідерландський мотогонщик Едвін Стравер помер у себе на батьківщині і 440-кілограмовий силач здивував вибором майбутньої дружини.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 24 січня.

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Крім того, "Динамо" прийняло рішення по скандальному нападнику і букмекери змінили котирування на бій Усик – Чісора. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов
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Хорошистка Кристина
Хорошистка Кристина
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