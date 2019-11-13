Відбір Євробаскету-2021: хто покаже стартові матчі українок

Жіноча збірна України з баскетболу в четвер, 14 листопада, стартує у відборі на чемпіонат Європи 2021 року.

Першими суперниками команди Срджана Радуловича стануть представниці Бельгії, які приймуть "жовто-синіх" у Шарлеруа. А вже у неділю, 17 листопада, українські дівчата проведуть домашню зустріч в Харкові з Португалією.

центрова збірної України Ольга Яцковець ФБУ

Обидва матчі в прямому ефірі можна буде побачити на телеканалі XSPORT. Гра Бельгія – Україна розпочнеться о 21:30, а поєдинок Україна – Португалія заплановано на 18:00.

Відзначимо, що крім збірних України, Португалії та Бельгії у відбірковій групі також виступить команда з Фінляндії. До фінальної частини турніру виходять дев'ять переможців груп і п'ять збірних, які стануть кращими серед тих, хто займе другі місця. Євробаскет-2021 відбудеться у Франції та Іспанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіноча збірна України з баскетболу назвала остаточний склад на старт відбору до чемпіонату Європи 2021 року.

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