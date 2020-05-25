Головна Новини
25 травня • оновлено в 20:03
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини спорту

Ветеран АТО: Україна втратила Усика та Ломаченка

4.1т
Читати матеріал російською

Росія після Криму та Донбасу змогла відібрати в України боксерів Олександра Усика і Василя Ломаченка.

Таку думку висловив ветеран АТО і тренер з фрі-файту Валерій Чоботар. За його словами, обидва спортсмени важливі для країни-агресора в ідеологічному плані.

Олександр Усик і Василь Ломаченко

Олександр Усик і Василь Ломаченко

Корреспондент.net

"Ми втратили Ломаченка та Усика. Вони завжди були українцями, якщо почитати їх інтерв'ю, відстежувати їхні погляди – це були нормальні проукраїнські хлопці. Агресор відвоював їх у нас, як раніше відібрав Крим і Донбас. Для чого? Відповідь очевидна, тому що такі спортсмени є надзвичайною цінністю в ідеологічному плані. Коли український Усик з чубом був кумиром, то нашим ворогам потрібно було щось робити, щоб такого не було. І вони цього добилися", – наводить слова Чеботаря "Нова тернопільська газета".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик і Василь Ломаченко знялися в російському фільмі "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!", в якому заявили про єдність українців і росіян. Усика викликав на бій борець Богдан Грицай, який пообіцяв "набити морду" Олександру за його погляди.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Василь Ломаченко Олександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
7
Смішно
1
Цікаво
22
Сумно
1
Треш
Спорт

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 245.

    Вилікувалися: 7234. Померли: 623.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 346 тисяч.

  • В Україні з'явився новий епіцентр COVID-19 – в Рівненській області зростає кількість заражених.

  • Чорногорія стала першою країною в Європі, яка повністю подолала пандемію.

  • У Німеччині зважилися зняти карантин: стало відомо, чим замінять.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
HAVU
VS
Gambit Youngsters
Победа HAVU
1.65 Сделать ставку
Syman
VS
Nemiga
Победа Nemiga
1.55 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
Cloud9
Победа Cloud9 с форой в +1,5 карты
1.75 Сделать ставку
Gambit Youngsters
VS
pro100
Победа Gambit Youngsters с форой в -1,5 карты
2,70 Сделать ставку
FaZe
VS
Godsent
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Фрайбург
Победа Айнтрахта с форой (0)
1.57 Сделать ставку
Байер
VS
Вольфсбург
Победа Байера
1.72 Сделать ставку
Вердер
VS
Боруссия М
Инд. тотал Вердера больше 1
1.85 Сделать ставку
Регенсбург
VS
Нюрнберг
Обе забьют
1.70 Сделать ставку
fnatic
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку