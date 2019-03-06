У "ДНР" влаштували істерику через Ракицького: спортивні підсумки 5 березня

У "ДНР" влаштували істерику через рішення Шевченка щодо Ракицького і суперник Усика зробив несподівану заяву. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 5 березня.

Крім того, бразильський зрадник "Динамо" осоромився зі збірною України, і з'явилися нові деталі повернення Кличко в бокс. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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