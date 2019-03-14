Усику зламали плани в суперважах: спортивні підсумки 13 березня

Американський чемпіон поламав плани Усику та Ломаченко "вибухнув" на тренуванні. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 13 березня.

Крім того, Кличко й Усик посперечаються за чемпіонський супербій, а в РФ учитель фізкультури півроку ґвалтував 13-річну школярку в спортзалі. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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