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Усику зламали плани в суперважах: спортивні підсумки 13 березня

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Американський чемпіон поламав плани Усику та Ломаченко "вибухнув" на тренуванні. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 13 березня.

Усику зламали плани в суперважах: спортивні підсумки 13 березня

Крім того, Кличко й Усик посперечаються за чемпіонський супербій, а в РФ учитель фізкультури півроку ґвалтував 13-річну школярку в спортзалі. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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