Усику готують бій з росіянами: спортивні підсумки 5 січня

Усику знайшли суперників в Росії, а російських хокеїстів довели до істерики на чемпіонаті світу. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 5 січня.

Крім того, українка сенсаційно пробилася у фінал тенісного супертурніру в Брісбені і непереможений американець відзначився дивним висловлюванням про Ломаченка. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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