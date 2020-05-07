Усик висловився за дружбу з росіянами: спортивні підсумки 6 травня

Український боксер Олександр Усик рішуче висловився про дружбу з росіянами і відразу ж отримав рознос від тенісиста Сергія Стаховського.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 6 травня.

Крім того, футболіст Роман Зозуля потужно звернувся до українців. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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