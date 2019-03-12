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Усик показав відео від РПЦ і потрапив у скандал: спортивні підсумки 11 березня

1.6тЧитати матеріал російською

Усик виклав відео від Російської Церкви і потрапив у скандал, а футболіст "Динамо" відмовився пробивати пенальті в матчі Прем'єр-ліги. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 11 березня.

Усик показав відео від РПЦ і потрапив у скандал: спортивні підсумки 11 березня

Крім того, Підручний категорично відповів росЗМI, а Федерер відверто розповів про Світоліну. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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