Усик "наїхав" на українців: спортивні підсумки 4 квітня

Усик назвав українців скигліями і розкрив "всю їх суть", а в Росії захопилися збірною України з футболу. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 4 квітня.

Крім того, український футболіст Юрій Пантя похвалив Усика, який відповів на питання "Чий Крим?" і популярна українська фітнес-тренер Олена Бойчук знялася оголеною.

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