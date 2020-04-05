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5 квітня • оновлено в 09:32
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Усик "наїхав" на українців: спортивні підсумки 4 квітня

1.3т
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Усик назвав українців скигліями і розкрив "всю їх суть", а в Росії захопилися збірною України з футболу. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 4 квітня.

Усик "наїхав" на українців: спортивні підсумки 4 квітня

Крім того, український футболіст Юрій Пантя похвалив Усика, який відповів на питання "Чий Крим?" і популярна українська фітнес-тренер Олена Бойчук знялася оголеною.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Молодец, рагулей надо в собственное дерьмо окунать, они тогда ненадолго прозревают.
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