Україну хочуть позбавити очок Євро-2020: спортивні підсумки 26 березня

Україні хочуть дати поразки 0:3 за матчі з Португалією і Люксембургом, а екс-чемпіон світу дав гучний прогноз на Усика у хевівейті. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 26 березня.
Крім того, Шевченко прокоментував перемогу України у відборі Євро-2020 і в Москві Gelandewagen чеченського чемпіона світу вбив матір з дитиною. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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