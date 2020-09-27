Український боксер виграв чемпіонський бій нокаутом: спортивні підсумки 26 вересня

Непереможний український боксер виграв бій нокаутом і захистив чемпіонський пояс, а Луческу розповів про "важку ситуацію" в "Динамо".

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Крім того, американський боксер переміг "нокаутом року" в першому раунді і знамениті сестри-серфингистки зайнялися продажем контенту для дорослих. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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