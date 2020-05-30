Український боєць побив російського блогера: спортивні підсумки 29 травня

УКРАЇНА: Підтверджені випадки: 23 204. Вилікувалися: 9311. Померли: 696.

У світі захворіли 6 млн осіб, загинули – більше 365 тисяч.

У Китаї зізналися, що коронавірус пішов не з ринку Уханя, і тварини тут ні при чому.

Вмирають до кінця другого тижня: вчені з Франції назвали групу ризику при захворюванні на COVID-19.