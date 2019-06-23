Українi влаштували овації на Європейських іграх: спортивні підсумки 22 червня

Українi влаштували стоячі овації на урочистій церемонії відкриття Європейських ігор-2019, а мексиканський боксер скандальним нокаутом сенсаційно завоював титул чемпіона світу WBO.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 22 червня.

Крім того, українка Білодід завоювала "золото" Європейських ігор, перемігши росіянку і футболіста збірної України зацькували після гри за московський клуб. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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