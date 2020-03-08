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8 березня • оновлено в 09:54
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Україна створила грандіозну сенсацію на Кубку світу з біатлону: спортивні підсумки 7 березня

1.9т
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Україна сенсаційно взяла "срібло" в естафеті Кубка світу з біатлону і "бурхливий секс" знаменитого футболіста потрапив в мережу і викликав глузування.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 7 березня.

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Крім того, Україна здобула історичну перемогу на Кубку Девіса, а Хабіб влаштував провокацію на дуелі поглядів перед боєм з Фергюсоном. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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