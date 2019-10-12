Україна фактично вийшла на Євро-2020: спортивні підсумки 11 жовтня

Збірна України з футболу здобула ключову перемогу у відборі Євро-2020, на 99% оформивши вихід у фінал, а Усик розгромно програв зважування Уізерспуну.

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Крім того, в Уругваї воротар забив гол ударом через все поле і Усик і Уізерспун провели дуель поглядів перед боєм. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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